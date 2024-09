Due giovani hanno preso di mira in via Gioeni ad Agrigento, nella notte tra domenica e lunedì, il colonnato del palazzo di fronte i locali dell’ex Standa da poco presi in affitto dalla Conad che aprirà un megastore a fine anno. Con l’utilizzo di bombolette spray hanno imbrattato colonne e muri.

L’amara scoperta, ieri mattina, da parte del portiere del condominio. Ha immediatamente avvertito i residenti. L’amministratore del condominio, così come anticipato da alcuni condomini, presenterà una denuncia contro ignoti.

Gli autori del raid hanno realizzato disegni e scritte. Una speranza di risalire alle loro identità potrebbe arrivare dalle immagini delle telecamere dell’impianto di videosorveglianza collocate all’inizio della rampa di scale che porta alle abitazioni del palazzo, che ha ripreso gli autori prima, durante e dopo essere entrati in azione.