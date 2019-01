Agrigento, due incidenti stradali in poche ore, 5 feriti

Ad Agrigento, a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, nella giornata di ieri si sono registrati due incidenti stradali che hanno totalizzato ben cinque persone ferite.

Il sinistro più grave si è verificato sulla statale 118, che collega Agrigento a Raffadali. Qui una utilitaria, con a bordo due persone, è finita fuori strada. Sul posto sono giunti gli uomini del 118 che hanno trasportato i malcapitati all’ospedale San Giovanni di Dio. Nessuno dei due feriti desta preoccupazione.

Il secondo episodio, invece, riguarda un tamponamento lungo la via XXV Aprile, nel centro abitato della Città dei Templi. A causare l’incidente un giovane senegalese risultato poi senza patente di guida e con l’auto sprovvista di assicurazione. Tre persone sono rimaste ferite in maniera leggera e portate in ospedale per le cure mediche.

Del fatto si sono occupati gli agenti della polizia municipale. (FOTO ARCHIVIO)