Sono due i nuovi positivi ad Agrigento emersi nel bollettino del 18 febbraio, a fronte di 8 guariti. Così i positivi totali sono 73. Sei sono ricoverati al San Giovanni di Dio (3 in degenza ordinaria, due in terapia intensiva e uno in ospedale fuori Asp). Gli altri 67 sono in trattamento domiciliare.