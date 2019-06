Agrigento, donna aggredita da branco di randagi: familiari contro il Comune

Ancora randagismo ad Agrigento. La segnalazione di alcuni cittadini ha fatto immediatamente il giro del web:

Nella mattinata di ieri, nei pressi del Villaggio Peruzzo, una signora è stata aggredita da un branco di cani randagi rimanendo ferita. Immediatamente soccorsa da alcuni passanti, in evidente stato di agitazione, è stata accompagnata presso il PPI (punto primo intervento-Guardia Medica) di San Leone dove, malgrado la guardia medica fosse sprovvista di un semplice vaccino contro l’antitetanica, ha ricevuto le prime cure. Il personale medico, dopo averla sottoposta ai necessari controlli, ha diagnosticato escoriazioni e traumi guaribili in alcuni giorni (in allegato il referto medico).

Dell’aggressione alla donna, si stanno già occupando i familiari che sporgeranno regolare denuncia verso chi doveva vigilare.

Ci sembra assurdo che ancora oggi ad Agrigento debbano avvenire questi avvenimenti. Una città lasciata allo sbando più assoluto da tutti i punti di vista che merita senz’altro un impegno, una cura e una vigilanza migliore.