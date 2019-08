Agrigento, domenica si raccoglie l’indifferenziato

Agrigento, 3 agosto – Verrà effettuata domattina, domenica 4 agosto, la raccolta dell’indifferenziato al fine di procedere al totale azzeramento dei rifiuti non ritirati lo scorso giovedì e degli accumuli conseguentemente verificatisi lungo le strade.L’assessore comunale all’Ecologia Nello Hamel comunica inoltre che lunedì, 5 agosto, prenderà il via un massiccio servizio di scerbamento in tutta la città, con quattro squadre di operai impegnati, ad iniziare dalle periferie e in particolare da Monserrato e Fontanelle.