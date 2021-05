Agrigento doma le tigri anche in gara 2

La Fortitudo doma le tigri anche in gara-2 78 a 70

di Michele Bellavia

Seppur con un po’ di fatica la Fortitudo Agrigento fa sua anche gara-2 dei quarti di finale dei play-off di serie B di pallacanestro contro i Tigers Cesena con il punteggio di 78 a 70. Per i biancazzurri quattro uomini in doppia cifra: Chiarastella con una doppia-doppia da 20 punti e 12 rimbalzi seguito da Grande con 18, Saccaggi con 15 e Rotondo con 10; dall’altra parte 16 di Battisti, 13 di Dell’Agnello e 11 di Frassineti. Starting five classico di coach Catalani con Grande, Saccaggi, Veronesi, Chiarastella e Rotondo; i Tigers di coach Tassinari scendono in campo con Battisti, Frassineti, Alessandrini, Chiappelli, Dell’Agnello. Prove di fuga dei Tigers già nel primo quarto chiuso a proprio favore 26 a 19 grazie ad un ottimo Battisti autore di 9 punti ben coadiuvato da Alessandrini; la reazione della Fortitudo è affidata ai suoi uomini di punta, Grande e Saccaggi ma, complici le tante palle perse, non riesce a rimanere in scia agli avversari ed è costretta ad inseguire. Nella seconda frazione la Fortitudo prova la spallata: ci pensa Chiarastella a suonare la carica consentendo un mini recupero sul finire di frazione chiudendo, alla pausa lunga, sotto di 5 punti (37 – 42). Ripresa rabbiosa della Fortitudo: Grande e Saccaggi cominciano a martellare con efficacia, circostanza che consente ai padroni di casa di trovare il pareggio a quota 44; Cesena, tuttavia, non molla e rimane agganciata fino a quando i biancazzurri trovano il guizzo decisivo nei minuti finali della frazione sospinti da Costi, Chiarastella e Rotondo (61 – 58). Nell’ultima frazione, Agrigento trova il massimo vantaggio (71 – 63) e sembra avere il controllo del match; le tigri di Cesena provano l’ultima zampata risalendo fino al -2 grazie ad un ottimo Frassineti, ma la Fortitudo con estrema lucidità mette definitivamente in gabbia gli avversari (78 – 70). La serie adesso si sposta al Carisport di Cesena per gara 3 già decisiva per i biancazzurri per il passaggio alle semifinali.

Moncada Energy GroupAgrigento 78

Tiger Cesena 70

M Rinnovabili Agrigento: Rotondo 10, Grande 18, Cuffaro, Tartaglia, Indelicato, Chiarastella 20, Ragagnin, Saccaggi 15, Veronesi 8, Costi 7, Peterson, Mayer. All.: Catalani.

Tiger Cesena: Agostini 7, Dagnello, Trapani 4, Battisti 16, Alessandrini 7, Terenzi 8, Frassineti 11, Pavicevic, Chiappelli 4, Casali, Dell’agnello 13. All.: Tassinari

Arbitri: Fabbri, Quadrelli

Note: parziali: 19-26, 18-16, 24-26, 17-12

FOTO ANTONINO PIRANEO