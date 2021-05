Agrigento doma anche Varese, coach Catalani analizza la sfida

Al PalaMoncada Agrigento doma anche la Robur et Fides Varese e si proietta ai playoff con il vento in poppa. Una partita mai in discussione, che i locali mettono in ghiaccio a metà del quarto periodo, portandosi sul +18: gap che gli ospiti non riescono più a ricucire, con la gara chiusa sul 88-69. Con Alessandro Grande a riposo, sugli scudi Andrea Saccaggi (19 pt), ma per Catalani oltre i soliti Veronesi (28 punti), Chiarastella e Rotondo bene hanno fatto anche gli uomini della panchina.