Agrigento. Differenziata, Di Rosa alla giunta Firetto: “Siete impreparati in materia”

“In Alto Adige si fanno uso di contenitori ermetici che blindano anche gli odori. Ad Agrigento, non ci sarebbero più tanti sporcaccioni”.

La raccolta differenziata in Alto Adige si effettua con dei contenitori ermetici che evitano ogni tipo di percolato o odori in qualsiasi condizione climatica. Apertura dello sportello solo tramite card personale. Ogni famiglia paga solo per quello che produce. Provocatoriamente, Giuseppe Di Rosa, ha lanciato un messaggio all’amministrazione comunale di Agrigento accusandola di essere ignoranti in materia di rifiuti.

“La città con questo tipo di contenitori – dice Giuseppe Di Rosa – potrebbe tornare ad essere pulita. Nessuno più si sbarazzerebbe dei rifiuti gettandoli in ogni angolo di Agrigento. Con l’arroganza non si va da nessuna parte”.