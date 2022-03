Agrigento dice addio a Ivana Sterlini

Sabato 26 marzo, è venuta a mancare prematuramente Ivana Sterlini, impiegata comunale in servizio al Teatro Pirandello. In tanti in queste ore stanno lasciando un ricordo, parole di stima e ammirazione per la donna scomparsa poco più che 50enne.

“Porgo le mie sentite condoglianze, anche a nome dell’amministrazione, alla famiglia”, scrive il sindaco Francesco Micciché. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro Pirandello, i Direttori e tutti i colleghi ed amici, si associano al dolore dei congiunti per la prematura perdita. Ivana era anche una cantante lirica, una mamma amorevole, una donna sempre disponibile, così come la ricordano amici e conoscenti.