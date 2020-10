Agrigento deve puntare il suo rilancio sulle tre P: Polo, Parco e Porto.

Ho sempre combattuto per la mia città, in prima linea, e, con orgoglio posso dire che ho fatto la mia parte sia per la realizzazione del nuovo depuratore sia per la scongiurata chiusura del Polo universitario.

Oggi, per rilanciare Agrigento, dico che serve: puntare sull’offerta formativa del Polo, sia per garantire un futuro professionale ai nostri giovani, sia per l’indotto economico che genera.

Che serve creare sinergia col Parco Archeologico della Valle dei Templi, vero tesoro della città. Grazie al parco è possibile attrarre i turisti e migliorare i servizi a loro dedicati, quindi creare lavoro.

Che serve ricordarci di essere una città di mare e che il nostro litorale ha una enorme potenzialità, tra cui il nostro porto turistico, che deve essere valorizzato ed oggetto di migliorie.

Domenica e Lunedì gli Agrigentini sono chiamati alle urne, ed avranno la possibilità di promuovere o bocciare candidati e progetti.

A loro porto in esame il mio impegno civico degli anni passati e le mie idee per il futuro.

Roberta Zicari