Agrigento, detenuti senz’acqua in rivolta: fuoco ai materassi

E’ stata una notte movimentata quella appena trascorsa al carcere “Pasquale Di Lorenzo” di contrada Petrusa ad Agrigento. Alcuni detenuti hanno dato fuoco ai materassi presenti nelle celle sembrerebbe per protestare contro la mancanza di acqua.

Momenti di tensione si sono registrati all’interno dell’istituto penitenziario dove, peraltro, due agenti sono rimasti intossicati dal fumo e per questo portati in ospedale per le cure mediche.

“I numeri riferiti all’intero anno 2018, con una popolazione detenuta inferiore a quella attuale di oltre 60.400 presenze, parlano da soli: 7.784 colluttazioni, 1.159 ferimenti, 91 evasioni (8 quelle femminili), 10.423 atti di autolesionismo, 61 suicidi, 1.198 quelli sventati dalle donne e dagli uomini del Corpo”.

“In questi ultimi anni – ha aggiunto Calogero Navarra, segretario regonale del Sappe – abbiamo assistito ed assistiamo ad una serie continua di provvedimenti sbagliati e gravi, come ad esempio l’imposizione dei numeri degli organici del Corpo negli Istituti e servizi penitenziari senza alcuna logica”.