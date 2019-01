Agrigento, danni del maltempo, in arrivo i contributi: ecco come presentare la domanda

Disponibile la modulistica relativa alla concessione dei contributi in riferimento agli eventi meteorici dello scorso ottobre e del 1 e 4 novembre

L’amministrazione comunale informa che sul sito istituzionale è pubblicata la direttiva del dipartimento regionale della protezione civile, sui primi interventi urgenti in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato diverse regioni tra le quali la Sicilia.

La direttiva considera anche misure economiche di immediato sostegno nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa a causa degli eventi nonché per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive.

Tali contributi sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative. A tal fine, il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha predisposto delle schede di ricognizione dei danni subìti sia per il ripristino del patrimonio edilizio privato che per le attività economiche e produttive.

Dette schede sono scaricabili dal sito istituzionale dell’ente ed anche disponibili presso gli uffici della Protezione Civile di Agrigento, ubicati in piazza Gallo al civico 233 (Palazzo ex Tribunale) al secondo piano.