Agrigento, danneggiate sei auto in sosta: baby vandalo denunciato

I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento hanno denunciato un 17enne di Agrigento “pizzicato”, al termine di un’attività investigativa, in possesso di un coltellaccio usato probabilmente per danneggiare alcune auto, almeno sei, parcheggiate in piazza Vittorio Emanuele, nel cuore di Agrigento.

Negli ultimi giorni, infatti, diversi proprietari di auto si sono presentati in Questura denunciando il danneggiamento dei propri mezzi. Tutti parcheggiati in piazza Vittorio Emanuele. Gli agenti hanno deciso di vederci chiaro così si sono appostati nelle zone adiacenti alla piazza per risalire all’autore di questi raid vandalici.

Poco dopo è stato notato giungere sul posto un ragazzo di 17 anni che, fermato e perquisito, è stato trovato in possesso di un coltello usato probabilmente per i danneggiamenti. Il minore non è stato in grado di fornire spiegazioni circa l’arma bianca ed è stato denunciato.