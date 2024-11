Una partita che sembrava saldamente nelle mani di Agrigento si trasforma in un incubo nell’ultimo quarto. I biancazzurri, dopo aver dominato per tre quarti, subiscono un’incredibile rimonta da parte dei padroni di casa, con il punteggio finale che recita 88-82 in favore di Faenza. Alessandro Scarponi e Fabrizio Piccone brillano, con 22 e 16 punti rispettivamente, ma i loro sforzi non bastano a mantenere il vantaggio.

L’incontro inizia con ritmi elevati, e Agrigento si dimostra molto più incisiva. Dopo un buon avvio, i ragazzi di coach Quilici riescono a conquistare un vantaggio di 10 punti, costringendo Faenza a ricorrere al timeout. Nonostante i 25 falli fischiati nel primo parziale, Agrigento continua a dominare, chiudendo il primo tempo sul 39-48.

Il terzo quarto vede Agrigento in difficoltà. Faenza, riorganizzatasi, inizia a trovare la via del canestro grazie a una difesa più attenta e a un attacco efficace, portando la partita in una fase di punto a punto. A due minuti dalla fine del terzo periodo, la situazione cambia drammaticamente: Faenza sorpassa Agrigento, che sembra spenta e incapace di reagire. Si chiude il terzo quarto sul 63-68, con Agrigento che fatica a rispondere alle manovre offensive avversarie.

L’ultimo quarto si trasforma in una battaglia accesa. Agrigento, pur provando a riprendere in mano il gioco, non riesce a trovare il ritmo e cade in un blackout offensivo. Le speranze di recupero svaniscono quando, a meno di due minuti dalla fine, il distacco tocca gli otto punti. Faenza non si lascia scappare l’occasione e, grazie a ben cinque giocatori in doppia cifra – Calbini (23), Fragona (15), Cavallero (13), Poggi (13) e Paoletti (12) – riesce a portare a casa una vittoria incredibile, culminando in un finale che lascia Agrigento con l’amaro in bocca.

La squadra di Agrigento dovrà riflettere su quanto accaduto, consapevole che l’ottima partenza non è bastata a mascherare le lacune emerse nel finale. I biancazzurri già martedì sono impegnati in una nuova trasferta, questa volta sul campo di Treviglio.



Blacks Faenza – Moncada Energy Agrigento 88-82 (25-25, 14-23, 24-20, 25-14) Blacks Faenza: Lorenzo Calbini 23 (4/7, 4/9), Alberto Fragonara 15 (3/5, 2/4), Tomas Cavallero 13 (2/8, 1/5), Giovanni Poggi 13 (4/5, 1/1), Mitchell Poletti 12 (5/8, 0/1), Nemanja Dincic 9 (2/2, 1/2), Sebastian Vico 3 (0/3, 1/4), Lorenzo Zangheri 0 (0/0, 0/0), David Sirri 0 (0/0, 0/0), Moustapha Ndiaye 0 (0/0, 0/0), Giacomo Naccari 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Garavini 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 18 / 21 – Rimbalzi: 40 12 + 28 (Mitchell Poletti 11) – Assist: 27 (Tomas Cavallero 7) Moncada Energy Agrigento: Alessandro Scarponi 22 (5/6, 4/7), Fabrizio Piccone 16 (3/6, 2/7), Nicolas Morici 8 (1/2, 2/4), Albano Chiarastella 8 (4/6, 0/4), Samuele Miccoli 8 (2/5, 0/2), Giulio Martini 7 (3/3, 0/0), Mait Peterson 6 (2/6, 0/0), Emanuele Caiazza 4 (2/2, 0/0), Robert Disibio 3 (0/3, 1/4), Dennis Erhaghewu 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 11 / 13 – Rimbalzi: 29 6 + 23 (Alessandro Scarponi 7) – Assist: 25 (Nicolas Morici 7)



