“Agrigento Cooking Show”: attesi i verdetti delle giurie

A otto giorni dalla serata finale della terza edizione di “Agrigento Cooking Show” sono attesi i verdetti delle due giurie attualmente impegnate a valutare piatti e video.

Tra i prossimi mercoledì e giovedì i giurati sveleranno i ristoratori e i videomaker che saranno protagonisti della finale di martedì 7 marzo al Palacongressi di Agrigento.

La cosiddetta “Prima Fase” è iniziata lunedì scorso, 20 febbraio: i dieci ristoratori concorrenti hanno presentato i loro piatti alla giuria enogastronomica. L’evento si è svolto nella scuola professionale dei mestieri “Euroform”.

Nel frattempo sono sotto esame dei membri della giuria tecnica i video dei 10 concorrenti, pubblicati anche nelle pagine social Facebook e Instagram di “Agrigento Cooking Show”, e che sono stati accolti da un numeroso pubblico con interesse ed entusiasmo.

La “mission” del contest enogastronomico è proprio quella di promuovere e valorizzare le eccellenze del territorio: ristoratori, cuochi e videomaker che raccontano un piatto, una storia dalle tradizioni esclusivamente siciliane.

La somma dei voti delle due giurie decreterà le tre coppie di ristoratori e videomaker che accederanno alla finale presentata e condotta da Marco Gallo, fondatore e direttore artistico di “Agrigento Cooking Show”, e da Giuliana Miccichè, giornalista ed editore dell’emittente televisiva Teleacras.

A inaugurare la cerimonia sarà il “Villaggio di Agrigento Cooking Show”, in cui i partner che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento e alcune delle migliori aziende siciliane esporranno i propri prodotti e delizieranno il pubblico nel foyer del Palacongressi. Street Food a cura di Granofino Restaurant. L’ingresso è gratuito.

Ospite particolarmente atteso della serata sarà Giorgio Barchiesi, oste più amato d’Italia e protagonista del famoso programma televisivo “Giorgione – Orto e Cucina”, direttamente da Gambero Rosso.

Giorgione sarà anche special guest alla “Cena – show” del 6 marzo: la giuria enogastronomica della “Prima Fase” di Agrigento Cooking Show, composta dagli Chef Totò Gambuzza, Giovanni Montemaggiore, Giovanni Chianetta, Salvatore Agnello e Mario Ciulla, presenterà un menù esclusivo.

L’evento si svolgerà da Granofino Restaurant.

La terza edizione di “Agrigento Cooking Show“ inserita all’interno della rassegna di eventi del 75° “Mandorlo in Fiore”, in programma dal 5 al 12 marzo, è organizzata in collaborazione con Valle dei Templi Film Commission.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti dell’evento sono pubblicati sui canali ufficiali Instagram e Facebook e sul sito ufficiale di Agrigento Cooking Show (https://www.agrigentocookingshow.it/)