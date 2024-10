Agrigento Cooking Show 4: il Centro Commerciale Città dei Templi brilla con una finale di successo grazie alla guida di Elisa La Rocca e Angela Franciullo

L’Agrigento Cooking Show 4 si è concluso con un trionfo al Centro Commerciale Città dei Templi, confermando la struttura come punto di riferimento per eventi e aggregazione sul territorio. La riuscita dell’evento è merito dell’impegno di Elisa La Rocca, direttrice del centro commerciale, e di Angela Franciullo, responsabile del punto vendita Euronics, che hanno lavorato per offrire al pubblico un’esperienza coinvolgente e di qualità. La finale, tra piatti creativi e un’atmosfera di festa, ha accolto appassionati e curiosi, ribadendo il ruolo del centro come luogo d’incontro e di promozione culturale per la comunità.

