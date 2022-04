Agrigento cooking show 2, si “apre” un nuovo step

Dopo una lunga fase fatta da interviste, video, foto, tradizioni, storie e piatti tipici, Agrigento cooking show 2 arriva alla fase decisiva. La giuria di esperti sta valutando i video e il prossimo 25 aprile scopriremo chi saranno i tre ristoratori e videomaker che approderanno in finale, il prossimo 2 maggio al Palacongressi di Agrigento. Sarà dato “peso” al voto della giuria. Tutti i video pubblicati on line hanno riscosso grande successo di visualizzazioni, interesse ed entusiasmo.

Una delle novità della seconda edizione è la partnership con All Food Sicily che assegnerà due ulteriori premi per il miglior piatto e per il miglior video. “Anche visit Agrigento ha deciso di donare due premi, sempre, per il miglior piatto e il miglior video”, dice Marco Gallo, patron della manifestazione. 14 i concorrenti in gara che stanno per essere “giudicati”. “Il 2 maggio- continua Gallo- si chiude questa meravigliosa esperienza con i tre finalisti che si sfideranno in un cooking show”. La finale verrà presentata da Silvio Schembri e l’ospite della serata sarà Giusina Battaglia, giornalista palermitana di successo grazie al programma “Giusina in cucina” su Discovery Plus dove cucina pietanze siciliane. Marco Gallo invita gli agrigentini ad esserci: “Venite e passate una serata diversa tra cibo e risate”. L’ingresso è libero senza prenotazione, gli organizzatori vogliono lanciare , così, un messaggio di riapertura totale dopo due anni di pandemia. Di fatto, il primo grande evento della città di Agrigento nel 2022 è targato Agrigento Cooking show. Per info e regolamento: www.agrigentocookingshow.it