Agrigento, Continua a crescere la curva degli agrigentini contagiati

Continua a crescere la curva degli agrigentini contagiati. Oggi facciamo un riepilogo degli ultimi quattro giorno, ovvero dal 7 al 10 novembre. Si registrano 8 casi in più rispetto al rilevamento precedente a giorno 7. Nessun nuovo ricoverato in ospedale e ben 8 guariti. In totale le persone positive al covid 19 sono 57. Di queste 55 sono in quarantena domiciliare mentre due sono ricoverate in ospedale. Raccomando sempre la massima attenzione a usare ovunque la mascherina in modo corretto, a non stringersi le mani, ad evitare abbracci e a lavarsi e disinfettarsi continuamente le mani. Evitiamo gli assembramenti, che sono una delle cause del contagio, anche se si è tra amici o colleghi. Dobbiamo fare questi sacrifici se non vogliamo che anche qui da noi la situazione possa precipitare