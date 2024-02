Si è chiusa ieri la regular season della Serie A2 Old Wild West 2023-2024 e si definiranno quindi i vari gironi per la seconda fase, detta anche fase a orologio. Ogni squadra incontrerà in casa le 5 squadre dell’altro girone che sono posizionate alle sue spalle in classifica ed in trasferta le altre 5, arrivate sopra di lei.

Viene mantenuta la classifica all’interno dei gironi Verde e Rosso, con i punti ottenuti nella fase a orologio che si sommano a quelli della prima fase, dando luogo alla classifica finale. La fase ad orologio significa in pratica, incrociare le migliori delle peggiori del girone rosso e determina tutte le posizioni in classifica per i playoff. Perdere o vincere una gara dunque, determina una posizione di vantaggio o di svantaggio, soprattutto in un campionato dove il fattore campo conta tantissimo. Ecco il calendario provvisorio degli incontri che disputerà la Fortitudo Moncada Agrigento. Il calendario ufficiale sarà reso noto entro domani. Cinque gare della fase ad orologio saranno anticipate al venerdì per consentirne la diretta su RaiSportHD ed alcune gare saranno soggette a rinvio per le convocazioni di atleti con le rispettive Nazionali impegnate nelle Qualificazioni FIBA di metà febbraio.

Si comincia domenica 11 febbraio, alle ore 18, quando Agrigento, sul parquet del Palasport Flaminio di Rimini, dovrà vedersela con il RivieraBanca Basket Rimini dell’ex Alessandro Grande, playmaker e leader che ha lasciato un vuoto dopo la sua partenza. La domenica successiva 18 febbraio sempre alle ore 18, Agrigento, ospita al PalaMoncada, l’Unieuro Forlì. Domenica 25 febbraio gli uomini di coach Calvani voleranno in terra friulana per giocare contro la Pallacanestro Trieste. Per la quarta giornata, il 3 marzo sempre alle 18, gara al PalaMoncada contro l’Apu Old Wild West Udine. La domenica successiva, 10 marzo alle 18, al Baltur Arena di Cento, Agrigento sfida la Sella Cento. Sarà osservato un turno di pausa domenica 17 marzo, nel weekend della Final Four Coppa Italia LNP. Al PalaMoncada, si torna domenica 24 marzo, con palla a due alle ore 18, quando arriva l’Umana Chiusi. Per la settima giornata della fase ad orologio, domenica 31 marzo, a Piacenza, Agrigento Vs. PiUCC Assigeco Piacenza. Domenica 7 aprile si scende sul parquet di Porto Empedocle, alle 18, contro la Flats Service Fortitudo Bologna. Il 14 aprile la Moncada, a Lecce, sfiderà la HDL Nardò Basket, mentre per l’ultima giornata del 21 aprile al PalaMoncada arriverà l’Agribertocchi Orzinuovi.