Il futuro di Agrigento come Capitale della Cultura 2025 è al centro dell’attenzione politica, con l’onorevole Pisano che sottolinea l’importanza dell’unità nel centrodestra.

Nella città dei templi, Agrigento, l’entusiasmo è palpabile mentre si prepara ad affrontare uno degli eventi culturali più significativi: diventare la Capitale della Cultura nel 2025. In questo contesto di rinnovamento sociale ed economico, l’onorevole Pisano, esponente di spicco del centrodestra, si è espresso con vigore riguardo alla necessità di coesione e unità.

Il capoluogo siciliano si appresta ad affrontare sfide rilevanti e l’occasione offerta dalla designazione a Capitale della Cultura rappresenta un momento cruciale per la sua rinascita. L’onorevole Pisano, insieme alle forze politiche di centrodestra che hanno sostenuto il Sindaco Francesco Miccichè nelle scorse elezioni amministrative, ha sottolineato l’importanza di un impegno responsabile e condiviso.

Le figure di spicco del centrodestra, tra cui gli onorevoli Di Mauro, Gallo Afflitto, La Rocca Ruvolo, Savarino e Tardino, sono chiamate a mostrare coesione e comunione d’intenti per garantire il successo di questo importante progetto. Pisano ha sottolineato che solo attraverso l’unità del centrodestra si potranno ottenere risultati positivi, citando i successi degli Esecutivi nazionale e regionale come esempi tangibili di una formula vincente.

Gli sforzi congiunti del governo, testimoniati dalla nomina di Agrigento a Capitale della Cultura 2025 e l’approvazione del D.L. Sud, che include la possibilità di realizzare un aeroporto, dimostrano l’attenzione concreta verso la città dei templi. Pisano ha inoltre elogiato il cospicuo finanziamento di 10 milioni di euro inserito nella finanziaria regionale, destinato a sostenere le attività legate all’evento culturale, rivolgendo un plauso alla Giunta del Presidente della Regione, Renato Schifani, e all’onorevole Roberto Di Mauro, unico Assessore regionale agrigentino.

Infine, Pisano ha concluso il suo intervento sottolineando l’importanza di proseguire uniti per il bene di Agrigento, indicando la coesione nel centrodestra come la chiave per affrontare con successo le sfide che attendono la città nei prossimi mesi. La politica di buon governo avviata tre anni fa deve continuare in modo sinergico per garantire un futuro prospero e culturalmente ricco per Agrigento.