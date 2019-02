Agrigento, coltello e droga nei luoghi della movida: arrestato 17enne

Gli agenti della sezione Volanti, agli ordini del dirigente Francesco Sammartino, hanno arrestato un 17enne originario del Gambia colto in flagranza mentre stava cedendo alcune dosi di hashish ad un agrigentino in via Pirandello, nel centro di Agrigento.

L’arresto del minore è avvenuto al culmine di un inseguimento per le strade. Gli agenti, alla fine, hanno avuto la meglio riuscendolo ad identificare e arrestare. Si tratta di un 17enne ospite in una comunità di Palma di Montechiaro.

Essendo minorenne è stato denunciato presso il Tribunale dei Minori e, attualmente, si trova detenuto al carcere Malaspina di Palermo. Nella stessa occasione gli agenti hanno anche segnalato alla Prefettura, come assuntore, l’agrigentino che stava comprando l’hashish.

Nella stessa attività di controllo dei luoghi della movida del centro città, i poliziotti hanno denunciato, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, un adolescente trovato in possesso di un coltello.