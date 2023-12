I ladri sono tornati a colpire nel centro di Agrigento. Preso di mira l’appartamento di proprietà di un pensionato, poco più che settantenne. Portati via tutti i monili in oro ma anche orologi, alcuni dei quali, costosi. L’ammontare del danno è ancora in via di quantificazione. Quindi si sono dileguati.

A dare l’allarme al 112 è stato il proprietario al suo ritorno. Poi s’è recato in Questura ed ha formalizzato la denuncia, a carico di ignoti, per l’ipotesi di furto. Sul posto è intervenuta la polizia. Il sospetto è che chi ha agito conoscesse le abitudini del padrone di casa, e soprattutto era consapevole della sua assenza per alcuni giorni.

I malviventi per intrufolarsi all’interno dell’abitazione avrebbero utilizzato la cosiddetta “chiave bulgara”. Non sono stati, infatti, riscontrati segni di effrazione da scasso né alla porta, né alle finestre.