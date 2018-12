Agrigento, chiusa isola ecologica di Piazzale La Malfa

AGRIGENTO – L’assessore comunale all’ecologia, Nello Hamel, comunica che l’isola ecologica di Piazzale La Malfa, per sopraggiunti problemi burocratici, nonostante l’impegno profuso, sarà temporaneamente chiusa in attesa che i responsabili del Servizio Patrimonio e del Servizio Ecologia completino l’iter di consegna dell’area interessata all’impresa aggiudicataria RTI Iseda. L’assessore Hamel conferma la volontà di pervenire in tempi brevissimi alla riapertura dell’isola ecologica non appena risolti gli adempimenti necessari.