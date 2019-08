Agrigento chiude il cerchio con Rotondo. Cagnardi: il lavoro non ci spaventa

La Fortitudo Agrigento questa mattina annuncia l’ingaggio di Paolo Rotondo. L’innesto del centro siracusano, per lui si tratta di un ritorno in biancazzurro, chiude ufficialmente il mercato e di conseguenza il roster messo a disposizione di Devis Cagnardi.

Ultima settimana di relax per la formazione agrigentina, poi si comincerà a faticare. La squadra al completo si radunerà il prossimo 18 agosto, alle 18,30. I biancazzurri si ritroveranno al PalaMoncada, mentre la preparazione atletica prenderà il via il giorno successivo. Lunedì prossimo si comincia a sudare all’aria aperta. Alle 8,30 si corre nel Boschetto di Maddalusa. Il pomeriggio, alle 17,30, secondo il programma definito dallo staff tecnico, si terranno le sessioni di allenamento dedicate al lavoro fisico al PalaMoncada. Poi via alla Supercoppa. Il primo impegno ufficiale è in programma l’8 settembre. La Fortitudo incontrerà la Pallacanestro Trapani fuori casa, mentre nella data del 11 il Basket Napoli al PalaMoncada ed il 15 l’Orlandina fuori casa, in quella che è la prima fase a gironi della competizione.

Per quanto riguarda gli innesti, a rinforzare lo «zoccolo duro» della passata stagione – rappresentato da Ambrosin, Cuffaro, Fontana e Pepe -, sono arrivati Albano Chiarastella, Giovanni De Nicolao, Samuele Moretti, Tony Easley, Christian James e Paolo Rotondo.

La stagione regolare comincia con l’esordio casalingo. La Fortitudo Agrigento debutta il 6 ottobre contro la Junior Casale Monferrato. Il primo derby è al PalaMoncada contro Trapani alla quinta giornata, seguito da quello fuori casa contro l’Orlandina alla sesta.

«Sono contento – ha detto il coach biancazzurro – che i miei ragazzi possano debuttare al PalaMoncada. Sono convinto che i nostri tifosi saranno da subito una componente fondamentale».

Cagnardi è convinto anche, che l’avvio di campionato sarà di rodaggio per tutti. «Non saprei dire se le squadre che incontreremo nelle prime giornate sapranno esprimere il loro potenziale oppure se avranno bisogno di tempo, questo lo si vedrà solamente dopo aver giocato – aggiunge il tecnico della Fortitudo – . Sicuramente ci saranno alcune settimane delicate con partite infrasettimanali, gare ravvicinate che arriveranno dopo una trasferta dove ci sarà bisogno di una gestione specifica delle energie».

Poi si sofferma sulle potenzialità che potrà esprimere la sua squadra da qui all’inizio della nuova stagione: «Ritengo, però, che il focus debba necessariamente essere rivolto a noi stessi con l’obiettivo di arrivare al campionato pronti come gruppo ed il più preparati possibile dal punto di vista tecnico. Abbiamo un gruppo rinnovato, c’è tanto da lavorare e questo non ci spaventa anzi ci dà molti stimoli. Chiaramente non tutto sarà automatico e siamo consapevoli che incontreremo delle difficoltà ma crediamo di poter fare un buon lavoro e di ridurre il più possibile i tempi grazie all’impegno di tutti».