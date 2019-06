Agrigento che disastro. Rifiuti ripresi anche con la funzione Street view di Google Maps

Cambia lo scenario di Agrigento e dintorni. Si parla ancora di rifiuti. I cumuli di rifiuti che fano da cornice alle strade urbane ed extraurbane adesso sono visibii in tutto il globo, anche senza venire ad Agrigento. Basta collegarsi su Google Maps ed il nuovo tour virtuale sarà caratterizzato dalle sporcizie.

Mentre il Comune di Agrigento si vanta dei traguardi raggiunti sulla differenziata, la situazione fotografata da Google è assai diversa.

Basta collegarsi ad internet, stando comodamente a casa e cercare Agrigento servendosi di Google Maps. Una volta avviato il tour, la funzione Street view mostrerà tutto il resto. Così anche in Oriente potranno accertarsi della veridicità di “certe notizie” sulla situazione rifiuti in Italia e nello specifico nell’agrigentino.

Quanto rilevato potrebbe dimostrare che le regole ed i regolamenti non bastano per vivere in una società che vorremmo “civile”. Servono sicuramente controlli, ma ancor più necessaria sembra la collaborazione dei cittadini.

In questo caso, sembra dunque evidente la necessità di una presa di consapevolezza del luogo in cui si vive e di una assunzione di responsabilità individuale per rispettare quanto ci circonda. Ogni cittadino dovrebbe guardare il proprio paese con la cura e l’affetto che nutre per la propria famiglia e la propria casa. Allontanando e segnalando chi mette in pericolo la sua salute ed il suo equilibrio.