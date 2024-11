La cucina mediterranea protagonista ad Agrigento: tradizioni, arte e salute in scena

Agrigento – L’auditorium dell’I.I.S.S. “Nicolò Gallo” si prepara ad accogliere un evento che celebra la tradizione, la cultura e il benessere legati alla cucina mediterranea. Nell’ambito della IX Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, venerdì 22 novembre 2024 alle ore 9:00, si terrà l’incontro dal titolo: “La cucina mediterranea nelle tradizioni contadine, nell’arte e come fonte di salute”.

Un tema di straordinaria attualità, quello della dieta mediterranea, che unisce le radici culturali del territorio alla promozione di uno stile di vita sano e sostenibile. L’iniziativa, promossa dal Comune di Agrigento, dalla Società Dante Alighieri e da numerosi partner culturali, sarà un’occasione per riflettere sul valore storico, artistico e identitario della cucina tradizionale, un pilastro del patrimonio immateriale dell’umanità riconosciuto dall’UNESCO.

Una platea di esperti e istituzioni

Ad aprire i lavori saranno i saluti delle autorità locali: il sindaco Francesco Miccichè, la dirigente dell’Ufficio V A.T.P. Maria Buffa, il presidente dell’Ordine dei Medici Santo Pitruzzella, la dirigente scolastica dell’istituto ospitante Giovanna Pisano e la presidente della Società Dante Alighieri di Agrigento, Enza Ierna.

A seguire, gli interventi di illustri esperti che offriranno una prospettiva multidisciplinare sul tema. Tra i relatori figurano il medico e scrittore Antonio Liotta, che illustrerà i benefici della dieta mediterranea per una vita sana, e la storica dell’arte Domenica Brancato, che esplorerà il ruolo del cibo nell’arte. Non mancherà uno sguardo sul valore documentario della cucina grazie a Rossana Florio, direttrice dell’Archivio di Stato di Agrigento, e sul significato culturale e sociale delle ricette tradizionali con Antonello Iacono Manno, docente e segretario dell’Associazione Cuochi e Pasticceri di Agrigento.

Durante la manifestazione, verranno consegnati riconoscimenti alle scuole che hanno approfondito il tema della famiglia e di Marco Polo, sottolineando l’importanza del coinvolgimento dei giovani nella valorizzazione delle radici culturali. L’evento sarà arricchito da un momento musicale a cura dell’I.C. “Rita Levi Montalcini” di Agrigento.

Coordinato da Enza Ierna, l’incontro si propone di mettere in luce il ruolo cruciale della cucina tradizionale come forza unificante e risorsa per lo sviluppo del territorio. Un viaggio tra sapori, arte e storia, in grado di evocare un passato ricco di cultura e offrire spunti per il futuro.

Con questa iniziativa, Agrigento conferma ancora una volta il suo impegno nella promozione del patrimonio culturale locale, in un connubio perfetto tra tradizione e modernità.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp