La squadra biancazzurra subisce un duro colpo contro Trieste, nonostante un inizio equilibrato e alcuni giocatori in grande forma.

E’ notte fonda per Agrigento che, a Trieste, incassa la terza sconfitta consecutiva nella fase ad orologio. Dopo un avvio equilibrato, Agrigento, ancora condizionata da una rotazione accorciata dall’assenza di Sperduto, naufraga alla distanza. Il punteggio in perfetto equilibrio (37-37) al riposo lungo fa illudere i biancazzurri che, negli ultimi 20 minuti di gioco, incassano un parziale pesante fino al 20-11 del terzo quarto. Non bastano i soli Cohill e Ambrosin, assistiti dalla buona prova realizzativa di Morici, a tirare la baracca. Trieste, nonostante l’assenza di Reyes e le due sconfitte consecutive, si conferma squadra assai superiore, con Filloy, Vildera e Brooks che viaggiano a doppia cifra. Finisce 73-57. L’ultimo quarto è pura accademia, Agrigento si perde nel finale. La prossima sfida al PalaMoncada arriva contro Udine.

PALLACANESTRO TRIESTE 73

MONCADA ENERGY AGRIGENTO 57

(15-26; 37-37; 57-48)

PALLACANESTRO TRIESTE

Objubech, Bossi 2, Filloy 11, Rolli, Deangeli 4, Ruzzier 6, Camporeale, Candussi 11, Vildera 17, Ferrero 5, Brooks 17. All. Christian

MONCADA ENERGY AGRIGENTO

Ambrosin 15, Traore, Meluzzi, Cohill 19, Caiazza, Fabi 3, Chiarastella 5, Morici 9, Peterson 2, Polakovich 4. All. Calvani

ARBITRI: Attard, Tirozzi e Mottola