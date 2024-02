Ad Agrigento mercoledì 28 febbraio, nelle Fabbriche Chiaramontane, in piazza San Francesco, alle 10, il Cartello Sociale, composto dall’ufficio pastorale dell’arcidiocesi, Cgil, Cisl e Uil, avvierà il “Cantiere delle idee per Agrigento Capitale della Cultura”. Facendo seguito all’ appello, lanciato nei giorni scorsi, affinché si possa recuperare lo spirito unitario che ha consentito di ottenere il prestigioso riconoscimento e accogliendo i numerosi segnali di incoraggiamento da parte dei tanti che hanno apprezzato l’iniziativa, il Cartello Sociale ritiene che “non è più rinviabile l’assunzione di responsabilità da parte di tutti i protagonisti del territorio per contribuire al successo di un’opportunità di sicuro irripetibile”.

Don Mario Sorce, Alfonso Buscemi, Paolo Ottaviano e Gero Acquisto, spiegano: “Intendiamo recuperare lo spirito unitario che ha consentito di ottenere il prestigioso riconoscimento. Riteniamo necessaria l’assunzione di responsabilità da parte di tutti i protagonisti del territorio, tra Istituzioni, forze sociali ed imprenditoriali, Chiesa, associazioni, Scuola, Università, club service, cittadine e cittadini, per contribuire al successo di un’opportunità di sicuro irripetibile. Il Cartello Sociale auspica che il 28 febbraio saremo in tanti ad esprimere un segnale di attenzione e di amore per la nostra città”.