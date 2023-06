Agrigento Capitale della Cultura 2025: proposta di istituire una Commissione Speciale per il successo dell’evento

Un gruppo di consiglieri comunali di Agrigento ha presentato una proposta significativa per garantire il successo dell’evento “Agrigento Capitale della Cultura 2025”. Francesco Alfano, Simone Gramaglia, Ilaria Settembrino, Valentina Cirino, Margherita Bruccoleri, Angelo Vaccarello, Davide Cacciatore, Roberta Zicari e Claudia Alongi (altri potrebbero aggiungersi alla proposta) hanno chiesto l’istituzione di una Commissione Speciale che operi a “gettone zero”, senza ricevere compensazioni economiche per il loro impegno.

L’obiettivo di questa proposta è assicurare che il Consiglio comunale di Agrigento espleti le funzioni di controllo e proposta previste dallo Statuto comunale e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale. Data l’importante designazione di Agrigento come Capitale della Cultura nel 2025, i consiglieri ritengono fondamentale che l’intero Consiglio comunale si impegni attivamente nel monitorare e proporre iniziative per il successo dell’evento.

La Commissione Speciale proposta avrà il compito di studiare, valutare e monitorare il dossier presentato per la nomina di Agrigento come Capitale della Cultura, nonché gli atti conseguenti e correlati per garantire la buona riuscita dell’evento. Sarà inoltre responsabile di raccogliere istanze e suggerimenti dalla società civile e di proporli all’Amministrazione.

Secondi i firmatari la creazione di questa Commissione Speciale rappresenterebbe un passo importante per garantire un adeguato controllo e una supervisione accurata delle attività legate all’evento. I consiglieri firmatari sottolineano l’importanza di coinvolgere attivamente la società civile, ascoltando le sue istanze e suggerimenti, per assicurarsi che le aspettative dei cittadini siano prese in considerazione.

La proposta di lavorare a “gettone zero” per i consiglieri comunali dimostra l’impegno sincero e disinteressato verso il bene della comunità e la promozione culturale di Agrigento. Questa decisione volontaria testimonierebbe il loro desiderio di contribuire attivamente al successo dell’evento senza ricevere alcuna forma di compensazione economica.

Si auspica che l’intero Consiglio comunale accolga positivamente questa proposta e che la Conferenza dei Capigruppo dedichi uno spazio di discussione all’argomento. La creazione della Commissione Speciale rappresenta, inoltre, secondo i promotori, un’opportunità per garantire una gestione trasparente, efficace e responsabile dell’evento “Agrigento Capitale della Cultura 2025”.

La città di Agrigento ha, dunque, l’opportunità unica di mettere in luce il suo ricco patrimonio artistico, culturale e storico attraverso il prestigioso riconoscimento. Anche grazie all’impegno dei consiglieri comunali e al lavoro della Commissione Speciale proposta, si spera che Agrigento non toppi questo appuntamento.