Agrigento capitale della cultura 2025, Mangiacavallo chiama a raccolta enti privati e pubblici

Per un progetto ambizioso serve un impegno che lo sia altrettanto da parte di enti pubblici e privati chiamati ad un’azione sinergica ed efficace. Il presidente del Consorzio Universitario, Nenè Mangiacavallo chiama a raccolta quanti possano contribuire a ricandidare Agrigento a Capitale Italiana della Cultura per l’anno 2025. “2600 anni di storia, un patrimonio archeologico e paesaggistico di rilevanza internazionale, un territorio ricco di eccellenze naturali ed imprenditoriali, una straordinaria fucina di cultura, arte e spettacolo, e tanto altro ancora ci inducono, con determinazione e convincimento, a ricandidare Agrigento a Capitale Italiana della Cultura”, dice il presidente dell’università agrigentina. “E’ un impegno ambizioso ed oneroso- continua- che richiede la concreta collaborazione di Enti pubblici e privati, chiamati ad un’azione sinergica ed efficace.” L’appuntamento è fissato per martedì 12 aprile prossimo alle 16 nell’Aula Magna “Luca Crescente” di Empedocle Consorzio Universitario Agrigento.