“Agrigento Capitale Cultura 2025”, l’intervento di Civiltà, Cantone e Fontana

“La vittoria di Agrigento al concorso per la designazione di ‘Capitale italiana della Cultura 2025’ traccia una svolta determinante per la città in termini di promozione nazionale e internazionale, e di attrattività turistica. E’ occasione di fierezza e di orgoglio per tutti gli agrigentini”.

Così affermano il presidente del Consiglio comunale di Agrigento, Giovanni Civiltà, il presidente della Commissione Turismo e Cultura, Carmelo Cantone, e il consigliere comunale di Forza Italia, Mario Fontana, che rivolgono apprezzamento verso l’operato di tutti coloro, tra parti istituzionali, culturali, turistiche e sociali, che hanno sostenuto senza riserve la candidatura di Agrigento fino al traguardo finale. In particolare, Civiltà, Cantone e Fontana si congratulano con il sindaco Franco Miccichè, e con il presidente della Regione, Renato Schifani, “che, nell’interesse generale della Sicilia e dei siciliani, ha subito sposato e condiviso il progetto ‘Agrigento Capitale Cultura’, adoperandosi a promuoverlo in tutte le sedi preposte, testimoniando ancora una volta le sue brillanti capacità di interlocuzione politica, e proiettando adesso Agrigento in ambito europeo e non solo, con i suoi inestimabili tesori archeologici e paesaggistici, a vantaggio soprattutto dell’indotto turistico”.