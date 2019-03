Agrigento, blitz della polizia in via Vallicaldi. Scattano arresti e denunce

Blitz della polizia di Stato (nella foto), tra piazza Ravanusella e via Vallicaldi, nel centro storico di Agrigento, dietro le direttive impartite dal questore Maurizio Auriemma, e in seguito alla decisioni scaturite al termine del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Dario Caputo.

Ad entrare in azione i poliziotti della sezione Volanti, diretti dal commissario capo Francesco Sammartino. Nel corso dei controlli fermato e arrestato un pusher 29enne del Gambia, trovato in possesso di due “stecchette” di hashish del peso di 15,50 grammi.

Nello stesso contesto denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, un diciottenne di origine gambiane, ospite di una comunità di Palma di Montechiaro. Aveva con sé circa 14 grammi di hashish.

Complessivamente controllati 10 extracomunitari, due dei quali, denunciati perché privi di permesso di soggiorno.

Sempre gli agenti delle Volanti, nel corso di un’altra perlustrazione, tra le vie Boccerie e Vallicaldi, hanno rinvenuto a terra, e sequestrati 10 grammi di hashish, e due confezioni di Rivotril, un farmaco antiepilessia, che i pusher gambiani assumono, mescolandolo con alcol o diluente. (FONTE LA SICILIA)