Agrigento batte Palermo e vola alle finali regionali

Martedì scorso 11 giugno 2019, gli Under 13 della Real Basket Agrigento, hanno affrontato e vinto,l’Heppy Grean Basket Palermo, nella partita di ritorno, delle semifinali Regionali.

Entusiasmante vittoria, di una sofferta partita, che ha visto i giovani cestisti, protagonisti, di una strepitosa rimonta di ben 21 punti e di un finale partita al cardiopalma che ha visto trionfare i “piccoli giganti” con il punteggio finale di 76-73 dando prova di grande carattere. Nota di merito ai COACH Marco Evangelisti e Coach Alessio Bazan e al responsabile del settore giovanile Real Basket coach Francesco Paolo Anselmo, che hanno saputo guidare la squadra con grande maestria, in considerazione soprattutto, della giovane età dei giocatori.

Agrigento vola dunque in finale presumibilmente contro il Ragusa. Commoventi le parole che Coach Evangelisti ha dedicato ai suoi ragazzi dopo la partita. ” Non ho mai scritto niente dopo una partita….ne dopo una vittoria ne dopo una sconfitta….ma stasera è d’obbligo raccontare l’impresa che i ragazzi dell’under 13 di real basket hanno realizzato….vi confesso che a fine partita avevo le lacrime agli occhi…non ricordo mi sia mai successo in 25 anni di basket giocato…..sono orgoglioso di tutti voi per tutto quello che avete messo sul campo…..Raggiungere la finale regionale è qualcosa di straordinario…..vi voglio bene a tutti…..😍😍😍” Forza ragazzi Agrigento è fiera dei suoi campioni.