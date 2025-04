Il gruppo consiliare della Democrazia Cristiana di Agrigento ha diffuso un comunicato dai toni duri nei confronti del Sindaco e della giunta in merito alla richiesta dell’incremento tariffario sui rifiuti di circa 40 euro a contribuente. Decisione che secondo i democristiani agrigentini sarebbe l’ennesimo segnale di una gestione priva di una visione chiara.

La decisione, secondo il gruppo consiliare Dc, verrà presto sottoposta all’esame del Consiglio Comunale, e nascerebbe dalla volontà dell’amministrazione di impiegare più personale nel servizio di spazzamento urbano, per migliorare il decoro urbano in vista di un nuovo bando di gara.

“Si chiedono soldi, senza spiegare alla città quale sia il progetto per la gestione dei rifiuti”, si legge nella nota del gruppo consiliare Dc, che accusa l’amministrazione di mancanza di trasparenza e incapacità di controllo del servizio.

Nel comunicato vengono segnalati numerosi disservizi: dalla raccolta differenziata poco controllata, che avrebbe causato un calo degli incassi, al trattamento iniquo tra i commercianti di San Leone e quelli della via Atenea. Inoltre, viene criticata la mancata attuazione del regolamento sulle guardie ambientali volontarie, proposto dai consiglieri Dc, che potrebbero offrire un supporto gratuito al controllo del territorio.

Altri temi caldi segnalati: “le multe ai condomini, nonostante la presenza di contratti stipulati individualmente da singoli utenti, lo scerbamento fatto poco e male e la spesa milionaria per raccolte straordinarie in variante”

La vera questione, secondo la Dc, non è se aumentare la tariffa sui rifiuti, ma se prima non sia necessario rivedere l’intero sistema di gestione. Una riorganizzazione efficiente, basata su trasparenza, responsabilità e controllo, potrebbe rappresentare una risposta concreta ai problemi evidenziati, evitando di gravare ulteriormente sulle tasche dei cittadini.

Nel frattempo, Agrigento continua a chiedere maggiore chiarezza e impegno. La pulizia delle strade, la gestione corretta dei rifiuti e il rispetto delle regole ambientali sono obiettivi imprescindibili per una città che punta al rilancio.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp