Agrigento. Aula Sollano approva Imu differita solo per ristoratori e commercianti

Imu differita solo per ristoratori e commercianti.. Non il singolo cittadino. È quanto approvato dal consiglio comunale di Agrigento questa sera ad appena 24 ore dalla scadenza dell’acconto. e quando in molti hanno già pagato. Di fatto è passata la proposta della giunta comunale mentre è stato bocciato l’emendamento presentato dal consigliere Marco Vullo che aveva chiesto il differimento anche per i singoli cittadini. Ringrazio il Consiglio tutto- ha detto il presidente Daniela Catalano- , senza il cui deliberato non sarebbe stato possibile lo slittamento della I rata Imu x numerose categorie colpite dal covid 19. Con questo provvedimento viene anche consentito (x chi non avesse provveduto) di provvedere al pagamento delle prime due rate della TARI (scadute a febbraio e ad aprile) fino al 30 giugno. Stessa previsione x imposta pubblicità e tosap.

Abbiamo chiesto agli uffici, che oggi hanno parierato negativamente un emendamento che voleva estendere ancor di più la platea, di valutare se anche post scadenza sia possibile, nel rispetto degli equilibri di bilancio, fare ancora di più.