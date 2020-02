Agrigento asfalta anche Napoli e aggancia il secondo posto

Con Easley già in chiave playoff ( 22 pt 11 rimbalzi, 34 di valutazione) e ben 5 giocatori in doppia cifra Agrigento porta a casa pure l’ultima gara casalinga della stagione regolare, dominando Napoli con il punteggio di 83-68 La squadra di coach Cagnardi aggancia Casale al secondo posto in classifica che nel frattempo ha perso il derby con Torino.

Impattano la partita con le marce alte Agrigento e Napoli. Bene in avvio la squadra di casa che si affida a trame veloci per arrivare alla conclusione. Per Agrigento ritorna in quintetto Easley e l’avvio è scoppiettante.

I primi punti della partita sono di Easley che schiaccia un assist al bacio di De Nicolao. Per Napoli è Sandri a segnare i primi punti. Segnano poi Ambrosin ed Easley da 3 pt ed ancora Easley a schiacciare al ferro. Arriva il primo mini allungo per Agrigento 11-5 (4,23). Napoli risponde con Sandri (13-8).

Agrigento allunga fino al massimo vantaggio di + 10, De Nicolao già 2 falli, lascia il parquet a Cuffaro. Agrigento paga la rotazione. Napoli ricuce lo strappo grazie alle giocate di Roderick e Iannuzzi, la prima frazione si chiude 23-19.

Cagnardi fa rifiatare i titolari. La squadra di coach Sacripanti ne approfitta e trova il primo vantaggio (28-30). Si va avanti punto a punto. Il gioco è spezzettato dai falli. Agrigento manca di lucidità, questa volta è Cagnardi a chiamare la sospensione.

Al rientro Agrigento ha le idee più chiare, James segna la tripla, a cui risponde Scherrod 39 a 37 alla pausa.

La seconda parte di gara è tutta della MRinnovabili. Agrigento si affida al piano gara ed i risultati arrivano. Buon momento della MRinnovabili che torna sopra 47-43, grazie alle giocate di Easley ed Ambrosin. Si appende al ferro anche Moretti ed Agrigento va al +10 (53-43 a 5,22). Napoli è in difficoltà, la squadra di Cagnardi scava il solco, 68-46 alla fine del periodo.

L’ultimo periodo è pura accademia. Napoli si affida ancora a Iannuzzi, poi Sandri, mentre Roderick e Sherrord non incidono. Agrigento resta concentrata fino all’ultima sirena e la porta a casa concedendo minuti di gioco anche agli under.

M Rinnovabili Agrigento 83

Gevi Napoli 68

M Rinnovabili Agrigento : Rotondo, Moricca 1, De Nicolao 15, Veronesi, Chiarastella, Ambrosin 11, Indelicato, James 12, Moretti 5, Pepe 17, Easley 22. All.: Cagnardi.

Gevi Napoli: Erkmaa, Guarino, Mastellari 4, Iannuzzi 18, Roderick 7, Klacar, Chessa 4, Sandri 19, Janelidze 3, Monaldi 7 , Sherrod 5. All.: Scarpinati

Arbitri: Catani, Saraceni, D’Amato

Note: parziali: 23-19, 14-20, 31-7, 15-22

FOTO Francesco Novara