Agrigento, arriva lo spazio giochi per i bambini

Il prossimo lunedì 15 marzo verrà avviato lo spazio giochi per bambini del Comune di Agrigento al quale possono accedere tutti i bambini da 16 mesi a tre anni del distretto socio sanitario di Agrigento. “L’azione – ha spiegato il capo di Gabinetto Gaetano Di Giovanni – è stata finanziata con i fondi Pac del Ministero che ci ha concesso un finanziamento in tal senso nello scorso mese di febbraio. Già la gara è stata aggiudicata. Questa somma ottenuta ora si aggiunge ai 200 mila euro ottenuti per l’assistenza domiciliare agli anziani la cui determina è stata pubblicata proprio oggi, 10 marzo 2021. Sono due notizie positive per i cittadini e per l’amministrazione Miccichè che nel giro di pochi mesi ha ottenuto finanziamenti pari a circa 400mila euro per servizi agli anziani. Azioni che non erano state intraprese nel recente passato e che pertanto rischiavano di far perdere questi finanziamenti”.