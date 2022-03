Agrigento, arriva il software per scovare case vacanze e B&B non registrati

Palazzo dei Giganti a caccia di quanti non versano la tassa di soggiorno. Il comune di Agrigento ha deciso di dotare i propri uffici di un nuovo software che potrebbe aiutarli a scoprire il sommerso.In particolare, si guarda alle numerose case vacanze e b&b che non sono ancora registrate. Il Comune di Agrigento ha deciso di adottare il software “StayTour MapControl” che “permette di combattere , nel modo più efficace- dice l’assessore Francesco Picarella– il problema dell’abusivismo, combinando da una parte l’attività di segnalazione del cittadino e dall’altra fornendo un aiuto nel controllo degli annunci posti sulle piattaforme di booking online. Un software capace di comparare le presenze di soggetti che offrono ospitalità on line, parzialmente o totalmente sconosciuti agli organi amministrativi. Il software di gestione dell’imposta di soggiorno, oltre alle funzioni di calcolo dei pernottamenti, gestire le dichiarazione, nello stesso tempo, agevolerà l’Ente nelle operazioni di contrasto alle tipologie di evasione e/o di elusione dell’imposta di soggiorno in quanto- conclude Picarella- permetterà l’associazione delle strutture con le relative inserzioni on line, anche tramite geolocalizzazione.” Il software è in grado di compiere il censimento delle inserzioni on line, con scansione ed analisi dei dati estratti sui principali portali.