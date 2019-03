Agrigento, Angelo Principato ricorda Sebastiano Tusa

L’ex consigliere comunale di Agrigento, Angelo Principato, interviene a seguito della tragica morte dell’assessore regionale ai Beni Culturali, Sebastiano Tusa, e afferma: “E’ una grave perdita per la Sicilia, ed ancor di più per noi agrigentini. A lui si deve la firma di modifica del decreto del piano paesaggistico della provincia di Agrigento relativa all’area cimiteriale di Bonamorone, in base alla quale si vietava l’edificazione che era permessa sin dal 1971 dal decreto ministeriale 7 luglio 1971. Con decreto n° 7146 del 14/05/2018 a firma dell’assessore Sebastiano Tusa era stato sanato un errore che di fatto risultava incomprensibile. Non si può non dimenticare un uomo che dava ascolto al territorio, sempre disponibile e propositivo, per il quale si è sempre battuto per la sua valorizzazione, in tutti gli aspetti da quello archeologico a quello paesaggistico, interessandosi alla risoluzione dei relativi problemi. Grazie assessore per tutto ciò che hai dato e fatto alla Sicilia e alla città di Agrigento”.