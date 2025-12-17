Priva di Conti e Chiarastella, entrambi alle prese con un virus influenzale, e reduce dalla pesante battuta d’arresto di Montecatini, Agrigento non riesce ad affilare le armi contro una San Vendemiano quotata ed esperta e si arrende al PalaMoncada con il punteggio di 77-67.

Gara in equilibrio nel primo periodo, poi nel secondo quarto gli ospiti cambiano passo e scavano il solco. Al rientro dagli spogliatoi Agrigento prova a reagire, mostrando segnali incoraggianti, ma la formazione di coach Campanella gestisce il vantaggio senza concedere rientri fino alla sirena finale. Per Agrigento ora una trasferta impegnativa sul campo di Omegna, prima del ritorno al PalaMoncada, in programma il 28 dicembre.

