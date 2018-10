Agrigento, ANAS : in corso progetto di ristrutturazione del Viadotto Maddalusa sulla SS 640

SICILIA, ANAS: IN CORSO FASE PROGETTUALE PER RISANAMENTO DEL VIADOTTO MADDALUSA SU SS 640 IN PROVINCIA DI AGRIGENTO

L’intervento sarà realizzato tramite Accordo Quadro in fase di aggiudicazione

I lavori di consolidamento del viadotto “Maddalusa”, al pari degli altri viadotti ricadenti nelle strade statali in provincia di Agrigento (Akragas I e II, Re, Salsetto e Spìnola della strada statale 115, Ipsas I, Ipsas II e Ipsas III sulla strada statale 640) sono già inseriti nella programmazione di Anas per interventi di manutenzione straordinaria.

Gli interventi saranno avviati, a valle dell’aggiudicazione della gara di appalto in Accordo Quadro le cui procedure di gara sono in fase di ultimazione per un importo da 30 milioni di euro, iniziando dal viadotto Spìnola, nel mese di novembre.

In particolare, per quanto riguarda il viadotto “Maddalusa”, ubicato sulla statale 640 tra Agrigento e Porto Empedocle in località Caos, l’ultimazione della progettazione è prevista a metà dicembre.

Si precisa che la stabilità dell’opera è stata verificata da tecnici strutturisti e che, pertanto, le condizioni di degrado superficiale non ne pregiudicano la stabilità.