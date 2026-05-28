Agrigento, all’Hotel Kaos il congresso sulle strategie preventive ginecologiche: specialisti da tutta Italia

Due giornate di confronto scientifico, aggiornamento medico e approfondimento clinico con alcuni tra i più autorevoli specialisti italiani e internazionali del settore ginecologico e ostetrico. Parte oggi, all’Hotel Kaos di Agrigento, il congresso “Quali strategie preventive ginecologiche dall’adolescenza all’età matura”, appuntamento che richiama in città medici, ginecologi e professionisti della salute provenienti da tutta Italia.

Il congresso, presieduto da Maria Rita Falco Abramo, Francesco Paolo Giuseppe Leone e Isabella Pagano, con Paolo Scollo presidente onorario, si articolerà tra sessioni scientifiche, letture magistrali e momenti di approfondimento dedicati alla prevenzione ginecologica nelle diverse fasi della vita della donna.

Ad aprire i lavori sarà il corso pre-congressuale IOTA, dedicato all’ecografia ginecologica e ai modelli diagnostici per la classificazione delle masse ovariche, con la partecipazione di esperti internazionali come Tom Bourne, Antonia Carla Testa e Lil Valentin.

Nel corso delle due giornate verranno affrontati temi centrali come prevenzione preconcezionale, gravidanza, endocrinopatie, nutrizione, screening ostetrici, HPV, personalizzazione delle terapie ormonali, menopausa ed ecografia clinica in ginecologia. Previsti anche momenti di live scanning e approfondimenti sulle nuove frontiere dell’intelligenza artificiale applicata alla diagnosi ginecologica.

Tra i relatori figurano nomi di rilievo del panorama medico nazionale provenienti da Milano, Roma, Palermo, Catania, Napoli, Modena e Londra, a conferma del valore scientifico dell’iniziativa ospitata ad Agrigento.

L’evento è accreditato nel Programma Nazionale ECM-AgeNaS per medici chirurghi specializzati in ginecologia e ostetricia e rappresenta un importante momento di formazione e aggiornamento professionale.

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