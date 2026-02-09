Allerta meteo-idrogeologica di livello giallo su Agrigento. A renderlo noto è il sindaco Francesco Miccichè, dopo la comunicazione del Dipartimento regionale della Protezione civile che ha diramato un avviso di rischio meteo-idrogeologico, con previsione di rovesci temporaleschi e vento forte, valido fino alla mezzanotte di oggi.

Il Comune invita la cittadinanza alla massima prudenza, raccomandando di limitare gli spostamenti e di evitare soste su ponti, passaggi in prossimità degli argini di torrenti e corsi d’acqua, oltre alle aree soggette ad allagamenti ed esondazioni.

Particolare attenzione viene richiesta anche nei locali seminterrati e nelle zone considerate a rischio. Si raccomanda inoltre di non attraversare sottopassi o guadi durante e subito dopo le precipitazioni.

Le intense piogge delle ultime ore hanno già provocato disagi, con allagamenti e difficoltà alla viabilità in alcune aree della città. Criticità si sono registrate soprattutto a San Leone, dove alcune strade di collegamento sono risultate temporaneamente impraticabili.

Sorvegliati speciali i corsi d’acqua, in particolare i fiumi Salso e Platani, il cui livello resta sotto osservazione. La Protezione civile invita a seguire gli aggiornamenti ufficiali e a segnalare eventuali situazioni di pericolo. La settimana, segnata dal maltempo, si apre dunque all’insegna della preoccupazione, con l’invito a mantenere comportamenti responsabili e a collaborare per ridurre i rischi.

