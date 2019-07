Agrigento, al via processo a due medici

Iniziato ieri il processo – davanti il giudice monocratico Vincenzo Ricotta – nei confronti di due medici agrigentini, entrambi in servizio al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio all’epoca dei fatti oggetto della vicenda.

I due medici, Antonio Damiano e Massimo Biondolillo, sono finiti a processo con l’ipotesi di reato di lesioni personali gravissime nei confronti di una ragazza di 28 anni.

Secondo l’accusa i due non avrebbero effettuato una corretta diagnosi circa un’ischemia che colpì la giovane agrigentina che era giunta al pronto soccorso, omettendo “un trattamento trombolitico per via endovenosa che appariva come necessario”.

La ragazza da quel luglio del 2015 non riuscirebbe più ad alimentarsi normalmente e lo farebbe attraverso un sondino.