In merito alle attività di disinfestazione, già in corso dallo scorso 24 marzo, il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, e l’assessore alla Sanità, Verde pubblico e Decoro urbano, Alessandro Sollano, informano la cittadinanza che partire da oggi è stato avviato un ciclo di disinfestazione straordinaria volto al contenimento e alla proliferazione di insetti pericolosi e, in particolare, relativamente alle infezioni da virus West Nile (WNV).

Questo il calendario dei trattamenti: 7 Agosto – Fontanelle, San Michele, San Giusippuzzo, Montaperto, Giardina Gallotti; 8 Agosto – Agrigento Bassa, Agrigento Centro; 11 Agosto – Cannatello, Zingarello, San Leone; 12 Agosto – Villaggio Peruzzo, Villaggio Mosè, Villaggio La Loggia; 13 Agosto – Villaseta, Monserrato.

