Agrigento, al via i mercati cittadini, compreso quello del venerdì

Agrigento, 6 giugno – Al via i mercati cittadini, nel rispetto delle misure previste con le linee guida emanate dal Governo nazionale e della Regione Siciliana. Il Sindaco Lillo Firetto ha firmato l’Ordinanza che prevede di dare il via alle attività mercatali al Villaggio Peruzzo, al Villaggio Mosè e al mercato settimanale di piazzale Ugo La Malfa.

La Commissione comunale per il commercio su aree pubbliche in collaborazione con i rappresentanti delle principali categorie, è riuscita a trovare soluzioni idonee, definitive e condivise di tutti gli spazi al fine di poter permettere, in completa sicurezza, lo svolgersi dei mercati.

Le nuove norme anti-contagio prevedono che gli ingressi ai mercati siano contingentati, con senso unico di marcia in entrata e in uscita appositamente segnalato e percorsi obbligati da seguire. Dunque già da lunedì prenderà il via il mercatino del Villaggio Mosè seguito martedì da quello del Villaggio Peruzzo e venerdì con la riapertura del mercato generale in piazzale Ugo la Malfa. Per accedere ai mercati sarà necessario munirsi di mascherina.