Agrigento al centro della cultura con ArcheoExperience: l’Assessore Ciulla rilancia verso il 2025 – Ad Agrigento ha preso il via ArcheoExperience nell’Isola dei Tesori, un evento dedicato alla valorizzazione dei 14 Parchi Archeologici Siciliani, promosso dall’Assessorato ai Beni Culturali della Regione Siciliana. L’iniziativa, che si svolgerà dal 26 al 29 settembre, prevede eventi in diverse location come la Valle dei Templi e il Teatro Pirandello. Alla cerimonia inaugurale erano presenti l’Assessore Regionale Francesco Scarpinato e l’Assessore Comunale alla Cultura e al Turismo, Costantino Ciulla, che ha sottolineato come Agrigento, futura Capitale Italiana della Cultura 2025, rappresenti un punto centrale per la promozione culturale della Sicilia.

Assessore Costantino Ciulla