Su segnalazione della Asp di Agrigento è stata emessa un’Ordinanza Sindacale con divieto di utilizzo dell’acqua per usi alimentari dal serbatoio di Giardina Gallotti, rispettivamente in via Belvedere 55 e in via Pisa 20 in quanto i campioni di acqua prelevati per le analisi presentano parametri chimici e microbiologici non conformi.