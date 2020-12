Agrigento, accese luminarie in centro e in periferia -FOTO

Continua instancabile l’opera dell’amministrazione comunale di portare un segno del Natale in tutti i quartieri. Grazie all’infaticabile lavoro dell’assessore Costantino Ciulla, oggi sono state accese le luminaria al viale della Vittoria, in via Manzoni e in via Gioeni. Un nuovo albero luminoso è stato istallato nella piazza appena completata a Villaseta mentre un albero è stato acceso a Monserrato dove ha portato una luce nuova. Nel centro storico è stata illuminata la facciata della chiesta di santa Maria dei Greci ad opera della stessa Curia. E non è finita.