Arte, presepi e spettacoli tra Mudia e Santo Spirito

Ricco fine settimana di appuntamenti per “La Notte dei Musei”, iniziativa inserita nel programma di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025. Da sabato 13 a domenica 14 dicembre la città accoglie una serie di eventi culturali promossi da Openspace Theater e Matoji Fest, con visite guidate al Museo Diocesano, alla via Duomo e al complesso monumentale di Santo Spirito.

Per il progetto “Sorgente di vita”, sabato 13 dicembre sarà possibile visitare altri spazi del Mudia e la mostra dei presepi in ceramica della scultrice Rosa Tirrito, ospitata all’antico chiostro dei padri Agostiniani di Sant’Angelo Muxaro. L’esposizione propone una selezione di opere dell’artista agrigentina, tra ceramiche, stoffe, materiali recuperati e installazioni provenienti dalla Casa Museo Bordonaro-Tirrito. La visita ai presepi sarà accompagnata anche dalla performance di Miriam Versace e dalle musiche di “Oltre la Valle”.

I presepi, visitabili su prenotazione in due turni dalle 20 alle 22, saranno accessibili gratuitamente.

Parallelamente, al Monastero di Santo Spirito, sabato si terrà “Mater”, una mostra intensa e simbolica dedicata alla maternità, con una decina di sculture della stessa Rosa Tirrito. Le opere saranno visitabili sempre dalle 20 alle 22. Al centro del progetto “Mater” c’è la riflessione sulla donna nella sua pienezza creativa: corpo che accoglie, che genera, che dà vita. Una dimensione che si fonde con musica, danza e teatro in una narrazione condivisa dalle artiste Ilaria Bordonaro, Ina Introna, Carmen Fugallo, Giada Maria Ferlito.

Domenica 14 dicembre, nuovamente a Santo Spirito, alle 20:30 è in programma “Il bel canto”, concerto vocale di Natale con Adriano Miceli, Alessia Petrotte, Alida Pedalino, Enza Zambito, Giorgia Licata, Ina Infrurna e Maria Ausilia Marchese.

Un weekend, dunque, che rinnova il dialogo fra arte, tradizione e spiritualità, arricchendo il percorso verso il 2025 con nuove occasioni di incontro e scoperta.

